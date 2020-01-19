YURTHABER
  4. Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

ISPARTA HABERLERİ  | 19.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Isparta'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Isparta'da bir kişi silahlı kavga sonucu yaralandı.

Isparta Oto Galericiler Sitesi'nde Hasan S. (46) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S. tabancayla vuruldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Hasan S, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklamasıEmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklaması
Isparta 32 Spor’dan transfer şovIsparta 32 Spor’dan transfer şov
Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Tek yürek, tek yumruk olup şampiyon olacağız"Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Tek yürek, tek yumruk olup şampiyon olacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Isparta silahlı yaralama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Isparta Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:04
Öğle
13:13
İkindi
15:50
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Isparta Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Karaağaç Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.