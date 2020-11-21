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Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı

ISPARTA HABERLERİ  | 21.11.2020 21:50 | Son Güncelleme

Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler boş kaldı.

Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin en yoğun yerlerinden biri olan Kaymakkapı Meydanı sessizliğe büründü.
Korona virüsle(Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Isparta’da sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin gün içerisinde en yoğun yerlerinden Kaymakkapı Meydanı saat 20.00 itibariyle sessizliğe büründü. Polis de cadde ve sokaklarda denetim yaparak, vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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