Isparta’da sporcular sahalara döndü

Isparta’nın önemli spor merkezlerinden olan Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksi belirlenen kurallar ve tedbirler çerçevesinde açıldı. Sporcular ve vatandaşlar haftanın her günü saat 06.00-20.00 saatlerinde Atatürk Stadyumu, Milli Egemenlik Spor Kompleksi ve Sav Spor Kompleksinde spor yapabilecek. İl Müdürlüğü Yetkilileri, spor tesislerinde tüm hijyen çalışmalarını tamamlandığını belirterek vatandaşlara “Maskelerimizi takalım, mesafeyi koruyalım, kişisel temizlik ve hijyene dikkat edelim” uyarısında bulundu. Sosyal mesafenin korunması adına Atatürk Stadyumu, Milli Egemenlik Spor Kompleksi ve Sav Spor Kompleksinde aynı anda azami 50 vatandaş tesislerden faydalanabilecek. İl Müdürlüğüne ve federasyonlara bağlı milli ve lisanslı sporcular da sahalara döndü. Antrenörler eşliğinde belirlenen program, kurallar ve tedbirler çerçevesince sporcular normalleşme süreciyle birlikte spor tesisleri ve salonlarda antrenmanlarına başladı. Gerekli tedbirler alındığı spor salon ve tesislerinde antrenmanlar kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek.

3 aylık süreçte evlerinde antrenman yapan sporcular spor tesislerine geri dönmenin mutluluğunu yaşadılar.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, vatandaşların spor yapabilmeleri ve sporcuların antrenmanların sağlıklı yapılabilmesi için bir dizi tedbir aldıklarını belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirlediği 27 maddelik önlemlerin yanı sıra, federasyonlarca belirlenen branşa özgü özel kuralları uyguluyoruz. Vatandaşlarımız ve sporcularımızın tesislere geri dönmesi bizleri de son derece mutlu etti. Önceliğimiz sağlık. Bu doğrultuda kurumumuz tüm imkanlarını seferber ederek tedbir ve önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın ve sporcularımızdan üç temel kural olan maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.

İşte alınan tedbirler

Tesisler ve antrenman alanları her gün dezenfekte edilecek. Antrenman alanları ve soyunma odalarında kişi başına 6 metre kare alan düşecek şekilde planlandı. Tesislere girişte ateş ölçümü yapılacak. Antrenman ekipmanları kişiye özel olacak. Antrenör, sporcu ve tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin (en az 2 metre) korunacak. Su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olacak. Soyunma odaları ve duşlar mümkün olduğunca kullanılmayacak. Su sebili ve buna benzer otomatlar kullanılmayacak.

