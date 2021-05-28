Isparta'da sulama kanalına devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yörede "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Emin Ateş'in kullandığı tarım aracı, Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tarım aracında bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Ateş'in cenazesi, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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