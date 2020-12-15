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Isparta’da şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi

ISPARTA HABERLERİ  | 15.12.2020 16:19 | Son Güncelleme

Isparta’nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerinin durdurduğu araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.Olay 4 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Gelendost ilçesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda seyir halinde bulunan pikap tarzı araç şüphe üzerine durduruldu.

Isparta’da şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi

Isparta’nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerinin durdurduğu araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.
Olay 4 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Gelendost ilçesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda seyir halinde bulunan pikap tarzı araç şüphe üzerine durduruldu. Sürücünün üzerinde yapılan üst aramasında, içerisinde MKE yapımı 7 adet fişek bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ele ele geçirildi.
Olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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