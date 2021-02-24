YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da suyun az tüketimiyle ilgili çiftçilere eğitim veriliyor

Isparta’da suyun az tüketimiyle ilgili çiftçilere eğitim veriliyor

24.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile suyun doğru tüketiminin sağlanması amacıyla çiftçilere yönelik basınçlı sulama sistemleri kursu düzenleniyor.Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla çiftçilerin bilinçlendirilmesi için, İŞKUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Bozanönü köyünde ‘Basınçlı Sulama Sistemleri Kursu’ düzenleniyor.Kursta eğitimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk, Ziraat Mühendisleri Sakine Aygün ve Mehmet Ünsal tarafından veriliyor.Covid-19 pandemisi için gerekli olan tedbirlerin alınarak düzenlenen ve 10 iş günü sürecek olan kursta damla sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemleri, toprak, bitki ve su ilişkileri, debi ve debinin ölçülmesi, sulamada kullanılan pompalar konularında eğitimler veriliyor.Düzenlenen bu kursla basınçlı sulama sistemi yöntemleriyle birim alanda daha az su tüketilmesinin sağlanması, su tasarrufu yapılması, suyun en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılarak kaynakların korunması hedefleniyor.

Isparta’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile suyun doğru tüketiminin sağlanması amacıyla çiftçilere yönelik basınçlı sulama sistemleri kursu düzenleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla çiftçilerin bilinçlendirilmesi için, İŞKUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Bozanönü köyünde ‘Basınçlı Sulama Sistemleri Kursu’ düzenleniyor.
Kursta eğitimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk, Ziraat Mühendisleri Sakine Aygün ve Mehmet Ünsal tarafından veriliyor.
Covid-19 pandemisi için gerekli olan tedbirlerin alınarak düzenlenen ve 10 iş günü sürecek olan kursta damla sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemleri, toprak, bitki ve su ilişkileri, debi ve debinin ölçülmesi, sulamada kullanılan pompalar konularında eğitimler veriliyor.
Düzenlenen bu kursla basınçlı sulama sistemi yöntemleriyle birim alanda daha az su tüketilmesinin sağlanması, su tasarrufu yapılması, suyun en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılarak kaynakların korunması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"
1/

Isparta Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:29
Öğle
13:16
İkindi
16:22
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Isparta Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Karaca Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Isparta’da avlanmaya giden adam ölü olarak bulundu

Isparta’da avlanmaya giden adam ölü olarak bulundu

Isparta'da iki gündür kayıp avcı ormanda ölü bulundu

Isparta'da iki gündür kayıp avcı ormanda ölü bulundu

Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 104 bin 626 lira ceza

Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 104 bin 626 lira ceza

Isparta’da 4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Isparta’da 4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Isparta’da 4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Isparta’da 4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Isparta Belediyesi 2021 Atletizm Yarışmaları yapıldı

Isparta Belediyesi 2021 Atletizm Yarışmaları yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.