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Isparta’da tabanca hırsızlığına 3 tutuklama

18.09.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tabanca hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Isparta’da tabanca hırsızlığına 3 tutuklama

Yağcılar köyünde yaşayan A.S.’nin evinden 2 adet ruhsatlı tabanca ve bu tabancalara ait fişeklerin çalınmasının üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.Y., E.A. ve R.Y. isimli şahıslar çaldıkları tabancalar ve 650 adet fişek ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta’da tabanca hırsızlığına 3 tutuklama

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