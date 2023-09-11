YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da tandır yangını

Isparta’da tandır yangını

11.09.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında, tandır evi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Isparta’da tandır yangını

Olay Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Ayvallı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yavuz Ayvallı’ya ait ekmek tandırında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında tandır yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, tandırda bulunan buğdayların bir kısmı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tandırda kalan buğdaylar köy sakinlerinin desteği ile kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralıKuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Irak’ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde yaşanan deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiIrak’ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde yaşanan deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
13:00
İkindi
16:33
Akşam
19:21
Yatsı
20:38

Isparta Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Kayhan eczanesi
Keciborlu
Gonca eczanesi
Senirkent
Pinar eczanesi
Merkez
Candemir eczanesi
Egirdir
Erol eczanesi
Gelendost
Şifa eczanesi
Sarkikaraagac
Akdeniz eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.