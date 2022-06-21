Isparta'da tarihi dokuya sahip 18 evde restorasyon yapılıyor

Isparta'da tarihi yapıların yer aldığı Damgacı Sokak'taki bazı evlerde restorasyon çalışması başlatıldı.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Belediye ve Anıtlar Kurulunca ortak yürütülen çalışma kapsamında 11'i tescilli, 7'si tescilsiz 18 ev projelendirildi ve 5 evin restorasyonunda sona gelindi.

Evler, dış cephesi, boyası ve çatı onarımlarıyla orijinal görünümlerine kavuşturuldu. 5 binadaki restorasyon tamamlandıktan sonra projelendirilen diğer evlere geçilecek.

Yıl sonuna kadar evlerin restorasyonunun bitirilmesi ve mülk sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Damgacı Sokak'taki restorasyon ve sokak sağlıklaştırmasının ardından, kente tarihi dokunun geri kazandırılması ve gelen misafirlerin ağırlanabileceği güzel mekanlar oluşturulması hedefleniyor.

