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Isparta’da Tarihi Üzüm Pazarı için ilk ihale yapıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 13.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Tarihi Üzüm Pazarı’nın ilk adasının restorasyonu için yapım ihalesi gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi içerisinde 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarı’nın ilk adası olan ve içerisinde 4’ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümün restorasyonu için ihaleye çıktı.

Isparta’da Tarihi Üzüm Pazarı için ilk ihale yapıldı

Isparta Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Tarihi Üzüm Pazarı’nın ilk adasının restorasyonu için yapım ihalesi gerçekleştirildi.
Isparta Belediyesi içerisinde 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarı’nın ilk adası olan ve içerisinde 4’ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu bölümün restorasyonu için ihaleye çıktı. Isparta Belediyesi tarafından 1 milyon 466 bin 152 lira 98 kuruşluk yaklaşık maliyetle çıkılan ihaleye 4 firma teklif verdi. 4’ü tescilli toplam 11 dükkanın bulunduğu alandaki restorasyon ihalesine 997 bin 234 lira ile 1 milyon 360 bin lira arasında teklifler sunuldu.
İhale komisyonu tarafından tek tek açılan zarflar sonucunda ihaleye katılan Gürya İnşaat Proje ve Restorasyon San. Tic. Ltd. Şti 997 bin 234 lira 12 kuruş, AD Yapı Restorasyon Taahhüt Mimarlık Ltd. Şti 1 milyon 319 bin lira, Kordon Restorasyon Mimarlık Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1 milyon 333 bin lira, Dor İnşaat Taahhüt Mimarlık İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1 milyon 360 bin liralık teklifler verdi.
Isparta Belediyesinde yapılan ihaleyle ilgili evrakların komisyon tarafından incelemesi yapıldıktan sonra ihale sonucu firmalara tebliğ edilecek.

Isparta’da Tarihi Üzüm Pazarı için ilk ihale yapıldı

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