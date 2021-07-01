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Isparta'da tek yumurta ikizi Betül ve Aytül tıp fakültesini birincilikle bitirdi

01.07.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da tek yumurta ikizi Betül ve Aytül tıp fakültesini birincilikle bitirdi

Isparta'da tek yumurta ikizi Betül ve Aytül Arslan kardeşler, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilikle tamamladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Mustafa ve Hatice Arslan çiftinin tıp fakültesinde okuyan ikiz çocukları Betül ve Aytül, üniversite yerleşkesinde yapılan mezuniyet töreninde bölüm birincisi ilan edilince büyük sevinç yaşadı.

İkizlerden Aytül Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluklarından beri doktor olmayı hedeflediklerini ve bunu başardıklarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Birinciliği ikiziyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Arlan, sevincini kelimelerle tarif edemediğini dile getirdi.

Tıp fakültesini 2015'te girdiklerini anlatan Arslan, "6 yıl sonra birincilikle mezun olduk, bundan sonra uzmanlık düşünüyorum ama hangi dalı seçersem seçeyim insanlığa faydalı olmak istiyorum." dedi.

-Başarılarının sırrı planlı ve devamlı çalışma

Betül Arslan da amcası doktor olduğu için küçüklüğünden beri bu mesleğe ilgi duyduğunu belirterek, "Böylesine zor bir süreci okul birincisi olarak tamamladık. İkizimle birinci olmak ayrıca gurur verici bir duygu." diye konuştu.

Başarılarının yalnızca kendilerine ait olmadığını vurgulayan Arslan, yanlarında olan ailelerine, öğretmenlerine ve okul sürecine katkı veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Nasıl başarılı olduklarına da değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Öncelikle çalışma prensibimizin temelinde plan ve devamlılık var. Gezme planım varsa onun öncesinde bir şekilde derslerimize çalışıp içimiz rahat bir şekilde o gezmeye gideriz. Düzenli bir şekilde o tempodan kopmadan, ders çalışmaktan aşırı uzaklaşmadan planlı çalışarak bu süreci tamamladık. İnsanların sağlığını daha iyi bir seviyeye getirmek için elimizden geleni yapacağız."

İkizler, törenin ardından keplerini havaya atarak sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaştı.

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