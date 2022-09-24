Isparta'da traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Yakaemir köyünde tarımla uğraşan Yaşar Kaymakçı, kullandığı traktörle tarlasını sürmeye gitti. Akşam saatlerinde Kaymakçı'nın eve gelmemesi üzerine tarlaya giden oğlu Ramazan Kaymakçı, babasını traktörün altında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yaşar Kaymakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaymakçı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Traktörün altına toplanan otları temizlemek isteyen Kaymakçı'nın, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün hareket etmesi üzerine, tekerleklerin altında kalarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.



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