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Isparta'da tüfekle vurularak karnındaki bebeğiyle öldürülen kadın defnedildi

02.03.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da tüfekle vurularak karnındaki bebeğiyle öldürülen kadın defnedildi

Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurularak karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Isparta Şehir Hastanesinin morgundan alınan Raziye Karabuğa'nın (24) cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki annesi Elvan Aydın'ın evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Genç kadının cenazesi daha sonra götürüldüğü Hanife Sultan Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrasında defnedildi.

Davraz Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. (18), ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa arasında 1 Mart'ta, otomobilde bulundukları sırada tartışma çıkmış, Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla yaralanmıştı.

Şüpheli tarafından Isparta Şehir Hastanesine bırakılan Karabuğa, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kadının 6 aylık bebeği de karnında yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.G. tutuklanmıştı.

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cinayet kadına şiddet

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