Isparta’da ücretli otopark uygulaması mahkeme kararıyla iptal edildi, 55 çalışana Başkan Başdeğirmen sahip çıktı

Isparta’da bazı cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasına ilişkin belediye meclis kararı mahkeme tarafından iptal edilirken, bu alanda istihdam edilen 55 kişiye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sahip çıktı. 55 otopark görevlisi aileleriyle birlikte belediye binası önünde toplanarak, Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Başdeğirmen, mahkeme kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Isparta Belediye Meclisi’nin 2019 yılının Eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda bazı cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulanmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda 2 Ocak 2020 tarihinde belirlenen cadde ve sokaklarda ücretli otoparka geçildi. Kentte yaşayan bir kişi ücretli otoparkın kaldırılması yönünde belediye meclis kararının iptali için Isparta İdari Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, yollarda ücretli otopark için gerekli düzenlemelerin yapılmadığı gerekçesiyle meclis kararının iptaline karar verdi. Karar sonrası Isparta Belediyesi, 1 Şubat itibariyle ücretli otopark uygulamasını sonlandırdı. Isparta Belediyesi’nin mahkemenin iptal kararıyla ilgili üst mahkemeye itirazda bulunacağı öğrenildi.

“Kış gününde sizleri işsiz bırakamayız” Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son 2 gündür ücretli otopark uygulamasının iptal edilmesinden dolayı otopark görevlileriyle birlikte sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi. İptal kararının kendilerini üzdüğünü belirten Başkan Başdeğirmen, “Ama insanların karşısına her şey gelebiliyor. Bunları aşmak da bizde. Onun için bu sıkıntıyı en kısa zamanda aşacağımız inancındayım. Bu kış gününde sizleri işsiz bırakmayız. Böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Devletimizin imkanları çok geniş. Kim ne yaparsa yapsın sizlerle olan beraberliğimizi engellemeleri mümkün değil. Allah’ın izniyle daha farklı yerlerde güzel işler yaparız. Ancak sizleri buraya görevlendirirken görevlerinizin yol kenarlarındaki otoparklarla ilgili olduğunu söyleyerek işbirliğine başladık. Tabii ki başka bir yere geçmenizin mümkün olmadığını da başlarken sizlerle paylaşmıştık. Sizlerin görevi yol kenarındaki otoparklarda çalışmaktı. Ancak böyle bir durumla karşılaşınca bizler de başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimizle birlikte bu işin çözümü için çalıştık. Sizlerle devam edeceğiz. İşinize devam edeceksiniz” dedi.

55 kişiye belediye başkanı sahip çıktı Öte yandan ücretli otopark uygulamasının sonlandırılmasının ardından bu alanda çalıştırılmak üzere işe alınan 55 kişinin istihdam sorunu oluştu. Bu konuda da Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen talimat vererek, otoparklarda çalıştırılan 55 kişinin belediyenin farklı birimlerinde görevlendirilmesini sağladı. İşten çıkartılmayan 55 otopark görevlisi aileleriyle birlikte belediye hizmet binası önüne gelerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çiçeklerle teşekkür ettiler.

“Hukuki ortamda mücadelemize devam edeceğiz”

Yol kenarlarındaki ücretli otopark uygulamasının devam etmesi için hukuki mücadelenin devam edeceğini ifade eden Başdeğirmen, “Ülkemiz hukuk devleti. Hukukun verdiği karara bizim karşı çıkmamız mümkün değil. Ancak hukuka karşı biz de mücadelemizi vererek, hukuk anlamında başarılı çıkacağımıza inanıyorum. Bu şekilde aynı yerde çalışmanızı sağlayacağız. Ama bu süreçte evinizde bekleyin anlamı çıkmasın. Arkadaşlarımız sizlerle görüşecek ve geçici yerlerde çalışmaya devam edeceksiniz. Yarın size hangi birimlerde çalışacağınızı söyleyecekler. İnşallah en kısa zamanda problemler çözülür. Sağlıklı günler bizleri bekliyor. Allah kazasız belasız paranızı kazanmayı sizlere nasip etsin” diye konuştu. Konuşmasının ardından Başkan Başdeğirmen, çocuklara atkı ve bere hediye etti.

“Kış aylarında bize sahip çıktı”

Otopark görevlisi Ali Osman Sesli, kış gününde işten çıkartılmadıkları için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Sesli, “Allah kendisinden razı olsun. Bizi mağdur etmedi. Kış aylarında bize sahip çıktı. Biz de görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştık. Biz kendisinden memnunuz inşallah kendisi de bizden memnundur” dedi.

“Kendilerine teşekkür ediyoruz”

Mustafa Tunay da farklı birimlerde görevlendirilecek olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Sayın başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kış gününde bizi zor durumda işsiz bırakmadılar. Bize sahip çıktılar” diye konuştu.

