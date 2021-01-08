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Isparta’da üçüncü kez yanan ev kullanılamaz hale geldi

08.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Isparta’da bir ev, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Isparta’da bir ev, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Evde kiracı olarak oturan Murat Yaka, evde üçüncü kez yangın çıktığını belirterek, “2 kez bacadan yanmıştı bu sefer neden yandı bilmiyorum” dedi.
Yangın Gülcü Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında 2 katlı bir binanın birinci katında çıktı. Henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı 3 kişinin bulunduğu evde yangın çıkması üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımı ile binada bulunanlar dışarı çıkartıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ikinci kattaki daireye de büyük zarar verdi.

“Üçüncü kez yandı”
Yanan evde kiracı olarak oturan Murat Yaka, 15 yıldır aynı yerde ikamet ettiğini ve bu sürede evin 3 kez yandığını söyledi. Yaka, “İlk yangında çocuğumla kendim ölüyordum. Birinde de çocuğumun biri ölüyordu. Bu kez yangın neden çıktı bilmiyorum. 2 kez bacadan yanmıştı. Geçen sefer bacayı yaptırdılar. Evimiz yandı kalacak yerim yok” dedi.

“Yangın haberini mezarlıkta aldım”
Yangın haberini çocuğunun kabrini ziyaret etmek için gittiği mezarlıkta öğrendiğini belirten Yaka, “Yangın için eşim aradı. Koşa koşa geldim. Üst katta 2 kişi vardı onları kurtardım. Evde 4 kişi yaşıyordum” diye konuştu.

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