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Isparta’da UYUMDER bağımlı gençleri yeniden hayata bağlıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 17.08.2020 18:56 | Son Güncelleme

Isparta Valiliği’nin “Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı” kapsamında 2018 yılında Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) ile birlikte hayata geçirdiği Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bağımlılıklarından kurtulmak isteyen gönüllü gençler, rehabilite edilerek yeniden hayata bağlanıyor.

Isparta Valiliği’nin “Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı” kapsamında 2018 yılında Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) ile birlikte hayata geçirdiği Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bağımlılıklarından kurtulmak isteyen gönüllü gençler, rehabilite edilerek yeniden hayata bağlanıyor. Merkezde bugüne kadar yaklaşık 300 genç, hayata yeniden tutundu.
Bağımlılık, günümüzün önemli hastalıklarından biri ve çoğu hastalık gibi o da tedavi edilebiliyor. Bu tedavi modern tıp ilkeleriyle hekim kontrolünde ya da Isparta’daki örnekte olduğu gibi rehabilitasyonla da yapılabiliyor. 51 bin metrekare üzerinde kurulu olan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Isparta Valiliği başta olmak üzere çeşitli hayırseverlerin katkılarıyla birçok iş yurdu oluşturulmuş durumda. Türkiye’nin çeşitli illerinden buraya gelen gençler; demir doğrama, ahşap doğrama, hayvancılık ve tarım faaliyetleriyle ilgilenerek yeni hayatlarına hazırlanıyorlar. Gençler ayrıca Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan mehteran, mantar yetiştiriciliği, özel güvenlik, aşçı yardımcısı, arıcılık, ağaç şekillendirme ve sürü yönetimi elemanı gibi kurslarla da kariyer planlarını yapıyorlar.
UYUMDER’in geçtiğimiz yıl Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunduğu proje kabul edildi. Projeyle birlikte merkezin iş atölyelerine teknik ekipman desteği sağlanarak mantar yetiştirme seraları kuruldu ve uzmanlar tarafından gençlere eğitimler verildi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da bulduğu her fırsatta merkezi ziyaret ederek gençlerle bir araya geliyor. Vali Seymenoğlu son olarak destek kapsamında merkezin ahşap atölyesine alınan Cnc makinası (bilgisayar kontrollü imalat tezgahı) ve lazerli ahşap işleme cihazını incelemek üzere merkezi ziyaret etti. Dernek yöneticilerinden yeni ekipmanlar hakkında bilgi alan Vali Seymenoğlu merkezi gezerek gençlerle sohbet etti.
30 kişinin aynı anda rehabilitasyona tabi tutulduğu merkezde bağımlı gençler durumlarına göre 6 ile 8 ay arasında kalarak bağımlılıklarından kurtulmaya çalışıyorlar. Bağımlı gençler; merkezde psikolojik danışman desteği de alarak çeşitli sosyal etkinlikler, meslek kursları, spor ve eğitim faaliyetlerinin yanında tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla eski yaşantılarını unutmaya çalışıyorlar. Merkez ilk kurulduğunda usta öğreticilerden meslek öğrenen ve merkez sayesinde bağımlılıklarından kurtulanlar şimdilerde ise yeni gelen arkadaşlarına usta öğreticilik yapıyorlar. 1500 metrekare kapalı alana sahip merkezde gençler için at çiftliği, iş atölyeleri, hobi bahçesi, oyun salonu, kütüphane, spor salonu gibi çok sayıda faaliyet alanı bulunuyor.
İlk temelleri 2015 yılında atılan Isparta UYUMDER’de bugüne kadar 300 civarında genç içinde bulundukları bağımlılıktan kurtularak, burada öğrendikleri bir meslekle yeniden topluma kazandırıldılar.

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