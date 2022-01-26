Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada kentte 24 farklı operasyon düzenledi.

Adreslerde aramalarda, farklı miktarlarda sentetik, toplamda 1 kilo 47 gram uyuşturucu, ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.

