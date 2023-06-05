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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

05.06.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentten başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında durdurulan araçta yapılan aramada, 14 kilo 588 gram eroin, 47 bin 120 lira ve 710 avro ele geçirildi. Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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