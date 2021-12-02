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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

02.12.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Athena" ile uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Van'dan Isparta'ya gelen otobüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, valizlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. ve B.B.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucunun sarımsağa sarılı halde ele geçirildiği öğrenildi.

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