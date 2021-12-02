Isparta'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Athena" ile uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Van'dan Isparta'ya gelen otobüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, valizlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. ve B.B.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucunun sarımsağa sarılı halde ele geçirildiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz