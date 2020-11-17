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Isparta’da vaka artışları nedeniyle bir köy karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 17.11.2020 20:54 | Son Güncelleme

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Aşağıyaylabel köyünde Covid-19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazlalığı nedeniyle karantina uygulanması kararı alındı.İlçe Hıfzısıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Aşağıyaylabel 17.11.2020 tarihi itibariyle Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların ve vakaların temaslı sayılarının arttığı değerlendirilmektedir.

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Aşağıyaylabel köyünde Covid-19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazlalığı nedeniyle karantina uygulanması kararı alındı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Aşağıyaylabel 17.11.2020 tarihi itibariyle Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların ve vakaların temaslı sayılarının arttığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, vakaların temaslı sayılarının çokluğu sebebiyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Aşağıyaylabel köyünün 17.11.2020 tarihi saat 15:00 itibariyle, 27.11.2020 tarihi saat 15:00’e kadar 10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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