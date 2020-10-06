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Isparta’da vatandaşlara ücretsiz yüzme kursu

ISPARTA HABERLERİ  | 06.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu’nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde ücretsiz yüzme kursları düzenlenecek.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu’nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde ücretsiz yüzme kursları düzenlenecek. Kurslara tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu kapılarını 7’den 70’e tüm vatandaşlara açtı. Geçen yıl hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çocukların yanı sıra artık 7’den 70’e herkese hitap edecek. Tüm vatandaşlar ücretsiz yüzme kurslarından faydalanabilecek.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sabah 08.00- 24.00 saatlerinde gerçekleştirilecek yüzme eğitimleri seansları 1 saat sürecek ve 12 kişi faydalanacak. Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek ücretsiz yüzme kurslarında 4 antrenör ve 3 cankurtaran görev alacak.
Isparta’da ulaşabildikleri kadar kişiye ulaşıp yüzme öğretmek istediklerini söyleyen Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 7’den 70’e tüm vatandaşları projeye katılmaya davet etti.

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