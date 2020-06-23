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Isparta’da yasa dışı kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 23.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yalvaç ilçesi Çetince Köyünde gerçekleştirilen operasyonda 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yalvaç ilçesi Çetince köyünde bir şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Isparta’da yasa dışı kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yalvaç ilçesi Çetince Köyünde gerçekleştirilen operasyonda 117 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yalvaç ilçesi Çetince köyünde bir şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahsın ekim yaptığı alana düzenlenen operasyonda yasa dışı üretilen 117 kök kenevir bitkisi, 894 gram kubar esrar ve 24 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yasa dışı kenevir ekimi yapan şüpheli T.T.(42) yakalanarak, gözaltına alındı.

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Halıkent Eczanesi
Merkez
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