Isparta’da yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı

Isparta’da trafik ekiplerinin bu yıl yaptığı denetimlerde yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı. Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, 2019 yılına göre rakamın düştüğünü belirterek, “Yaşanan düşüş kurallara uyulmaya başlandığını gösteriyor” dedi.

Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca kentin farklı noktalarında ‘yaya öncelikli trafik’ denetimleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler bugün Kaymakkapı meydanında denetim yaptı. Denetime Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan da katıldı. Denetimlerde yayalara yol vermeyen sürücüler durdurularak, eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

“1606 sürücüye idari yaptırım uyguladık”

Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, 18 Ekim 2018 tarihinde karayolları trafik kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklikle ışıklı yerler ile trafik polisinin bulunduğu bölgeler haricinde işaret ve levhalarla belirlenmiş yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara verildiğini söyledi. 2 yıldır yapılan denetimlerde bu kurala uymayan sürücülere idari yaptırım uygulandığını kaydeden Özkan, “2020 yılı içerisinde 1606 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için idari yaptırım uyguladık” dedi.