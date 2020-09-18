Isparta’da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servisleri dezenfekte edildi

-Isparta’da eğitim öğretim yılının başlangıcı öncesinde öğrenci servisleri dezenfekte edildi. Kentte öğrenci taşımada tek yetkili kuruluş olan kooperatifin Başkanı Ali İhsan Kaya, okulların kapandığı 13 Mart’tan beri zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Isparta’da öğrenci taşıma hizmetinde tek yetkili kuruluş olan Ser-Tur Kooperatifi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerin sağlıklı bir şekilde taşınması için tedbirlerini aldı. 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak kademeli yüz yüze eğitim öncesi tüm okul servisleri dezenfekte edildi.

“Öğrencilerimiz serviste sürekli aynı koltukta taşınacak”

Dezenfekte işlemi sonrası açıklama yapan Ser-Tur Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kaya, “Yeni eğitim öğretim dönemine araçlarımızı dezenfekte ettirerek giriyoruz. Zaten her akşam, araçlarımız dezenfekteden geçiriliyor. Pandemi süreci nedeniyle aldığımız tedbirler kapsamında iki koltuktan biri kullanılmayacak. Öğrencilerimiz serviste sürekli aynı koltukta taşınacak. Başka koltuğa oturamayacak. Tüm araçlarımızda el dezenfeksiyonları olacak. Maskesiz öğrenci taşınmayacak. Öğrencilerin servise binmeden önce ateş ölçümlerini de yapacağız. Velilerimiz bizlere güvensinler. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda özverili bir şekilde çalışarak öğrencilerimizin sağlıklı sıhhatli şekilde taşınmasını sağlayacağız” dedi.