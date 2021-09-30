YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da yerleşkedeki inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi öldü

Isparta'da yerleşkedeki inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi öldü

30.09.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yerleşkedeki inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi öldü

Isparta'da yerleşkede açılan inşaat çukuruna düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Ali Sinan Çirit, yerleşkede konakladığı yurda gittiği esnada yaklaşık 8 metrelik inşaat çukuruna düştü.

Sabah çukurda bir kişinin hareketsiz yattığını gören inşaat işçileri durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çirit'in hayatını kaybettiği belirledi.

Çirit'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
Dünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyorDünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyor
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyorBurdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:06
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.