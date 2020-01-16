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  4. Isparta’da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Isparta’da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

ISPARTA HABERLERİ  | 16.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Isparta’da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğirdir ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan ve içerisinde 5 şahsın bulunduğu araçta 18 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Isparta’da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Isparta’da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğirdir ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan ve içerisinde 5 şahsın bulunduğu araçta 18 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. (36), B.B. (18), E.D. (21), M.B. (19) ve H.Ö. (22) olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kalayoğlu Eczanesi
Merkez
Özgü Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
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