Isparta’da yüzde 3’ü aşan kayıplarda biçerdöverlere yaptırım uygulanacak

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadı için kentte tarlalara girmeye başlayan biçerdöverlerde denetimlere başladı. Ekipler, dane kaybını önlemek için gerçekleştireceği denetimlerde 2020 yılı sezonu için belirlenen yüzde 3’lük kaybın aşılması durumunda idari yaptırım uygulayacak.

Isparta’da 867 bin 854 dekar alanda üretimi yapılan ve büyük bir çoğunluğu biçerdöverle hasat edilmekte olan hububatın hasadı için biçerdöverler tarlalara girmeye başladı. Bu kapsamda, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekipleri, hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. İl genelinde hububat hasadı yapan biçerdöverlerin denetimi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli 14 ekip ve 39 teknik elemandan oluşan kontrol ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

“Müsaade edilebilir kayıp oranı yüzde 3 olarak belirlendi”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, biçerdöver hasadında dane kaybına dikkat edilmemesi sonucu büyük kayıplar yaşandığı ve bu yüzden de milli ekonominin zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, “Isparta’da 2020 yılında biçerdöver hasadında müsaade edilebilir kayıp oranı % 3 olarak belirlenmiştir. Yapılan kontrollerde söz konusu oranın üzerinde kayıp yaptığı belirlenen ve hazırlanan Uygulama Talimatına uymayan biçerdöver sahipleri ile operatörlerine idari yaptırım uygulanacaktır. Çiftçilerimize yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını alacakları, biçerdöver hasadında dane kaybının olmadığı verimli bir yıl olması dileriz” denildi.

