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Isparta’da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

28.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar alanları, market ve alışveriş merkezlerinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske ve HES kodu sorgulama çalışmalarının yanı sıra etiket, fiyat denetimi, kontrollerini aralıksız sürdürüyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda belediye zabıta ekipleri tarafından 6502 saylı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde etiket kontrolü yapan ve etiket ile kasa fiyatlarının tutup tutmadığını inceleyen zabıta ekipleri ayrıca fahiş fiyat kontrolü yaptı.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar alanları, market ve alışveriş merkezlerinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske ve HES kodu sorgulama çalışmalarının yanı sıra etiket, fiyat denetimi, kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda belediye zabıta ekipleri tarafından 6502 saylı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.
Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde etiket kontrolü yapan ve etiket ile kasa fiyatlarının tutup tutmadığını inceleyen zabıta ekipleri ayrıca fahiş fiyat kontrolü yaptı. Yufka, tavuk gibi diğer ürünlerde de gramaj kontrolü gerçekleştirildi.
Şehirdeki pazaryerlerine girişlerde HES Kodu uygulaması devam ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryerlerinde, satılan ürünlerin hal çıkış fiyatları ile satış fiyatlarını ve esnafın etiket takma zorunluluklarını yerine getirip getirmediği hususlarında kontrollerde bulundu.

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