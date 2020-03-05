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Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 05.03.2020 18:07 | Son Güncelleme

Isparta’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Eğirdir-Konya yolunun 50.

Isparta’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Eğirdir-Konya yolunun 50. kilometresi Mahmatlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 DNJ 46 plakalı tırın dorsesinin yoldan çıkması sonucu 32 AAD 670 ve 32 FE 442 plakalı araçlar tırın kasasına çarptı. Kazada 32 AAD 670 plakalı araçta bulunan N.Ş ve E.Ş ve 33 DNJ 46 plakalı tırda şoför olan B.G. yaralandı. Kaza sonrası yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Bölge trafik ekipleri ve jandarma ekipleri yolun emniyetini aldı. Kazada yararlanan vatandaşlar Eğirdir Kemik Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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