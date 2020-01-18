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  4. Isparta’daki gençler ’Beyaz Hüzün’ filmini izledi

Isparta’daki gençler ’Beyaz Hüzün’ filmini izledi

ISPARTA HABERLERİ  | 18.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 105.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı anısına, fedakarlık bilinci oluşturmak amacıyla ‘Beyaz Hüzün’ filmi gençlere izletildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun sosyal medya üzerinden duyurusu ile Isparta’da gençler ve öğrencilerden oluşan 244 kişi sinema salonunda ‘Beyaz Hüzün’ filmini izledi.
Sarıkamış Harekatı için yola koyulan bir kahramanın hikayesi olan ‘Beyaz Hüzün’ adlı filmi izleyen gençler duygusal anlar yaşadı. Film sonrası gençler, o dönemde yaşanan acıları, yoklukları, askerlerin kahramanlıklarını hüzünle izlediklerini söyleyerek, tarihi gerçeği yaşadıklarını ifade ettiler.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Bakanımız Dr. Mehmet Muhrarrem Kasapoğlu himayelerinde düzenlenen bu etkinlikte Sarıkamış destanında askerlerimizin kahramanlarımızın ve hüzünle son bulan hayatlarını, gençlerimize aktararak, tarihi gerçeklerin unutturulmamasını amaçladık. Sarıkamış’ın 105.yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve yaşatılması için mücadele eden, ülkemizin bekası insanımızın hürriyeti için canlarını bir saniye bile düşünmeden feda eden şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

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