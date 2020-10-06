Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor

Isparta'da çok sayıda endemik bitki ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölcük Tabiat Parkı, doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Her mevsim doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Gölcük Tabiat Parkı, mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerin fotoğraf çektirme mekanları arasında yer alıyor.

Sonbaharın gelmesiyle sararan yapraklar ile gün batımının birleşmesiyle oluşan görsellik görenleri etkiliyor.

Parka gelinliğiyle gelen Selma Yumşak, Gölcük Tabiat Parkı'nın etkileyici güzellikte olduğunu söyledi.

Sonbaharın gelmesiyle tabiat parkında doğanın tüm renklerinin görüldüğünü belirten Yumşak, "Bu renkler gelinlik ve damatlıkla buluştuğunda ortaya çok güzel fotoğraflar çıktı." diye konuştu.

