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Isparta’daki ücretli cadde otoparkı sayısı 9’a yükseltildi

ISPARTA HABERLERİ  | 02.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Isparta’daki ana arterlerde uygunsuz araç parklarını ortadan kaldırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla ilk etapta 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 6 caddede daha hayata geçirildi.

Isparta’daki ana arterlerde uygunsuz araç parklarını ortadan kaldırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla ilk etapta 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 6 caddede daha hayata geçirildi. Son yapılan düzenleme ile ücretli otopark uygulamasına geçilen cadde sayısı 9’a yükseldi.
Isparta Belediye Meclisince alınan karar gereğince, uygulamanın hayata geçtiği ve belediye personelinin görev aldığı belirlenen caddelerde ilk 15 dakikalık parklar ücrete tabii olmazken sonraki süreler ise kalınan dakikaya bağlı belirlenen fiyatlara göre ücretlendiriliyor.
Isparta Belediyesi tarafından 2 Ocak’ta şehirdeki 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 3 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren 6 noktada daha başlayacak.
Isparta Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve113 Cadde’de uygulanan ücretli otopark uygulamasının, 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle Zübeyde Hanım Caddesi (Hamam-Aksu Caddesi), 6 Mart Atatürk Caddesi, Hükümet Caddesi, Antalya Yolu (Müftülük-Demirköprü), 119 Cadde (Kavaklı Cami-Kesikbaş Türbesi), 111 Cadde (Çarşı Polis Karakolu-Camlı Cami) bölgelerinde de hayata geçirileceği açıklandı.

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18:28
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Isparta Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Fatih Eczanesi
Merkez
Gültaç Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Hayat Eczanesi
Yalvac
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