YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’dan 1 antrenör ve 2 sporcu Milli Takım Kampına katıldı

Isparta’dan 1 antrenör ve 2 sporcu Milli Takım Kampına katıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 25.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

Isparta ferdi branşların yanı sıra takım sporlarına da milli sporcu yetiştiriyor.

Isparta’dan 1 antrenör ve 2 sporcu Milli Takım Kampına katıldı

Isparta ferdi branşların yanı sıra takım sporlarına da milli sporcu yetiştiriyor. Isparta, 19-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen U-14 Yıldız Kız Basketbol Milli takım kampına 1 antrenör ve 2 sporcu göndermeyi başardı.
Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik Spor Kulübü başarılı sporcuları Aleyna Tokgöz ve Elif Duru Çelik ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Ömer Faruk Bilge 2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan U-14 Yıldız Kız Basketbol Milli takım kampında başarılı bir dönem geçirdi.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 2021 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan U-14 Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı ve İl Müdürlüğü Antrenörü Ömer Faruk Bilge ile birlikte genç sporculara bundan sonraki kamp dönemlerinde başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Motosiklet kulübü üyelerinden içleri ısıtan hareketMotosiklet kulübü üyelerinden içleri ısıtan hareket
Vali Seymenoğlu, köylerde vatandaşların sorunlarını dinliyorVali Seymenoğlu, köylerde vatandaşların sorunlarını dinliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

İndirim çadırında örnek davranış

İndirim çadırında örnek davranış

Vali Memiş: “Deprem bölgesine 995 çadır, 712 tane yatak gönderdik”

Vali Memiş: “Deprem bölgesine 995 çadır, 712 tane yatak gönderdik”

Can dostlara kucak açan merkez

Can dostlara kucak açan merkez

Isparta Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:01
Öğle
13:15
İkindi
15:56
Akşam
18:19
Yatsı
19:38

Isparta Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Gülşehir Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”

Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.