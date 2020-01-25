Isparta’dan 1 antrenör ve 2 sporcu Milli Takım Kampına katıldı

Isparta ferdi branşların yanı sıra takım sporlarına da milli sporcu yetiştiriyor. Isparta, 19-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen U-14 Yıldız Kız Basketbol Milli takım kampına 1 antrenör ve 2 sporcu göndermeyi başardı.

Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik Spor Kulübü başarılı sporcuları Aleyna Tokgöz ve Elif Duru Çelik ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Ömer Faruk Bilge 2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan U-14 Yıldız Kız Basketbol Milli takım kampında başarılı bir dönem geçirdi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 2021 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan U-14 Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı ve İl Müdürlüğü Antrenörü Ömer Faruk Bilge ile birlikte genç sporculara bundan sonraki kamp dönemlerinde başarılar diledi.

