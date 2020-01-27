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Ispartalı Halterciler, Türkiye derecelerine imza attılar

ISPARTA HABERLERİ  | 27.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Antalya’da gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Ispartalı halterciler, önemli başarılara imza attı.Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Antalya ’nın Manavgat ilçesinde hafta sonunda gerçekleştirildi.Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen ve 20 kategoride mücadelelerin yapıldığı şampiyonaya 29 ilden 100’ü kadın 323 sporcu katıldı.Fatma Gül Çevik 14 Yaşında Büyüklerde Rekor Kırdı Türkiye ŞampiyonuIsparta’da yetişen Milli Sporcu Fatma Gül Çevik, 14 yaşında olduğu halde Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak, Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalya’da gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Ispartalı halterciler, önemli başarılara imza attı.
Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Antalya ’nın Manavgat ilçesinde hafta sonunda gerçekleştirildi.
Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen ve 20 kategoride mücadelelerin yapıldığı şampiyonaya 29 ilden 100’ü kadın 323 sporcu katıldı.

Fatma Gül Çevik 14 Yaşında Büyüklerde Rekor Kırdı Türkiye Şampiyonu
Isparta’da yetişen Milli Sporcu Fatma Gül Çevik, 14 yaşında olduğu halde Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak, Türkiye Şampiyonu oldu. Fatma Gül Çevik, şampiyonada 81 koparma ve 90 silkme yaptı.

Hicran Bütün Türkiye ikincisi Oldu
Şampiyonada Ispartalı başarılı halterci Hicran Bütün 87 kilo sikletinde Türkiye ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı.

Nazmiye Abci Türkiye Üçüncüsü Oldu
Başarılı sporculardan Nazmiye Abci ise 55 kilo sikletinde Türkiye üçüncüsü olarak, bronz madalya aldı
Başarının mimarı Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Takım Antrenörü Gamze Şen, halter alt yapısında planlı, düzenli ve disiplinli çalışma ile meyvelerini almaya devam ettiklerini söyledi. Şen, bu süreçte kendilerini desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’e teşekkürlerini iletti.
Diğer yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta’yı başarıyla temsil ederek büyük gurur yaşatan sporcuları ve antrenör Gamze Şen’i tebrik etti.

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