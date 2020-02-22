YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Ispartalı Haltercilerden Türkiye dereceleri

Ispartalı Haltercilerden Türkiye dereceleri

ISPARTA HABERLERİ  | 22.02.2020 10:24 | Son Güncelleme

Okul Sporları Halter Gençler B Kategorisi Türkiye Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihleri arasında Muğla’nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi.

Okul Sporları Halter Gençler B Kategorisi Türkiye Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihleri arasında Muğla’nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi. Sporcular Yiğit Demirel 45 kiloda Türkiye ikincisi, Hasan Eren Akbulut 60 kiloda Türkiye ikincisi, Hasan Eren Akbulut 61 kiloda Türkiye ikincisi, Can Doğru 55 kiloda Türkiye dördüncüsü oldu. Ispartalı halterciler, dereceleriyle göz doldururken Muğla Dalaman’dan madalyalarla döndüler. Kulüp müsabakalarından sonra okul yarışmalarında da derece alan Ispartalı sporcular, milli takıma da göz kırpıyor.
Bu arada Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, antrenör ve sporcuları kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Isparta Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:33
Öğle
13:16
İkindi
16:20
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Isparta Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Akkent Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Yalvaç’ta 3 kardeşin yangında hayatını kaybetmesinde ihmal iddiaları

Yalvaç’ta 3 kardeşin yangında hayatını kaybetmesinde ihmal iddiaları

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar için moral tiyatrosu

Yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar için moral tiyatrosu

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.