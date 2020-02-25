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Ispartalı kayıp kızlar İzmir’de bulundu

ISPARTA HABERLERİ  | 25.02.2020 18:11 | Son Güncelleme

Isparta’daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli’de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir’in Konak ilçesinde bulundu.

Isparta’daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli’de rastlanan 3 lise öğrencisi, İzmir’in Konak ilçesinde bulundu. Polis, üç kızı sorgulamak amacıyla emniyete götürdü.
Isparta’daki evlerinden çıkan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), ailelerinin kayıp başvurularının ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli’de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir’de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlarda polis tarafından titizlikle incelendi.
20 Şubat 2020 tarihinden bu tarafa aranan lise öğrencilerinin kayıp olmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 kız, Konak ilçesinde bulundu. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan’ın sorgu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı’nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.

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