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Ispartalı Kickboksculardan Türkiye dereceleri

ISPARTA HABERLERİ  | 10.02.2020 16:02 | Son Güncelleme

Gençler Türkiye Okullar Sporları Kick Boks Şampiyonası 5-9 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlendi.

Gençler Türkiye Okullar Sporları Kick Boks Şampiyonası 5-9 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Isparta’yı temsil eden sporcular, önemli başarılara imza attı.
Gençler Türkiye Okullar Sporları Kick Boks Şampiyonasında Isparta’yı temsil eden 8 sporcu, mücadele ettiği şampiyonanın sonunda 55 kilo kadınlar Point Fightnig maçında Sinem Sarıyıldız Türkiye ikincisi, 50 kilo da Sevim Nur Baysal Türkiye üçüncüsü, 65 kilo Light Contakda Elif Aykut Türkiye ikincisi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Türkiye dereceleri elde eden tüm sporcularımız ve Kick Boks İl Temsilcisi Ali Gülsever, antrenör Bülent Çetin ve çalıştırıcı Ahmet Görgün’ü tebrik eder başarılarının devamını dileriz” açıklamasında bulundu.

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