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Ispartalı miniklerden İzmir’e yardım eli

ISPARTA HABERLERİ  | 04.11.2020 11:11 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde eğitim veren Türkoğlu Anaokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte İzmir’deki depremde zarar gören kardeşlerine aralarında topladıkları yardım malzemeleriyle el uzattılar.Yalvaç ilçesi merkezinde bulunan Türkoğlu Anaokulu’nun minik öğrencileri, İzmir’deki 6.6 şiddetindeki depremde zarar gören ailelere yardım eli uzatmak amacıyla harekete geçti.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde eğitim veren Türkoğlu Anaokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte İzmir’deki depremde zarar gören kardeşlerine aralarında topladıkları yardım malzemeleriyle el uzattılar.
Yalvaç ilçesi merkezinde bulunan Türkoğlu Anaokulu’nun minik öğrencileri, İzmir’deki 6.6 şiddetindeki depremde zarar gören ailelere yardım eli uzatmak amacıyla harekete geçti. Okul yönetimi ve öğretmenlerin organize ettiği yardım kampanyasına minik öğrenciler, aileleriyle birlikte oldukça ilgi gösterdi. Birçok ailenin yeni sayın aldıkları malzemeler, bir sınıfta toplanarak özenle paketlendi. Üzerlerine ‘kalbimiz sizinle İzmir’ notu düşülen paketler, İzmir’e ulaştırılmak üzere kargoya verildi.
Türkoğlu Anaokulu öğretmenleri, “Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz hep birlikte İzmir’in yanındayız” notu paylaştılar.

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