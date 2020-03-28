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Ispartalı tekvandoculardan ’evde kal, hareketsiz kalma’ mesajı

ISPARTA HABERLERİ  | 28.03.2020 14:45 | Son Güncelleme

Ülkenin dört bir yanında yapılan ’evde kal’ çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı.

Ispartalı tekvandoculardan ’evde kal, hareketsiz kalma’ mesajı

Ülkenin dört bir yanında yapılan ’evde kal’ çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı. Koronavirüs dolayısıyla spor salonlarının ve alanlarının kapalı olmasıyla Ispartalı tekvandocular, evde spor yapıyorlar.
Evde kalarak hem kendilerinin hem de çevredeki insanların sağlığını düşünen sporcular, herkesi evde hareketsiz kalmamaya davet ediyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmana gidemeyen sporcular, ’Evde Kal, Hareketsiz Kalma, Spor Eve Sığar’ sloganıyla evde kalmanın hareketsiz kalınmasına engel olmadığını söyleyerek, evde yaptıkları antrenmanları kayıt altına aldı. Görüntülerini antrenörleriyle paylaşan sporcular, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar” sloganıyla tüm vatandaşların evde kalmaları ama hareketsiz kalmamaları gerektiğini söyledi. Sporcular, kalkan olarak yastıkları kullanırken zaman zaman ısınma ve pratik antrenmanlarında ailelerinden destek alıyorlar.
Isparta Tekvando İl Temsilcisi Emin Büyükkurt ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Rüveyda Abuş İnal’ın öğrencileri evde tekvando antrenmanlarına devam ediyorlar. Antrenörlerin verdiği programı uygulayan öğrenciler, hem günlük antrenmanlarını yapıyorlar, hem de yarışmalara hazırlanıyor.

Ispartalı tekvandoculardan ’evde kal, hareketsiz kalma’ mesajı

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