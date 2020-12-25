Isparta’nın 2020 yılı trafik bilançosu: 1447 yaralı, 12 ölü

Isparta’da 2019 yılında bin 277 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu rakam 2020’de yüzde 21 azalarak, 885’e düştü. Bu yıl il genelinde meydana gelen trafik kazalarında bin 447 kişi yaralandı, 12 kişi ise hayatını kaybetti.

Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, kentin 2020 yılı trafik bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. Kent merkezinde tescilli araç sayısının 2019 yılında 121 bin iken 2020’de 8 bin 150 artışla 129 bin 150’ye çıktığını belirten Özkan, “Birinci sırada 4 bin araçla otomobil yer alıyor. 2 bin aracın da motosiklet ve elektrikli bisiklet şeklinde kaydı yapılmıştır” dedi.

“1447 yaralı, 12 ölü”

Özkan, 2019 yılında ilde bin 277 yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini, bu rakamın 2020’de 885’e düştüğünü belirtti. Bir önceki yıla göre yaralamalı trafik kazalarında yüzde 21 azalma yaşandığına değinen Özkan, “Yaralı sayımız 2019 yılında bin 994 iken bu sayı 2020’de bin 447 yaralı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıla göre bu yıl 549 vatandaşımız kazalarda daha az yaralandı. Trafiğe katılan araçlardaki yüzde 7 artışa rağmen kaza ve yaralı sayısındaki azalış denetimler ile vatandaşımızın küçümseyemeyeceğimiz şekilde kurallara uyma noktasındaki hassasiyeti sebebiyle azaldığını görüyoruz. İl merkezimizde geçen yıl 2 ölümlü trafik kazamız vardı, 2020 yılında da yine 2 ölümlü kazamız var. Hem şehirlerarası hem de ilçelerimizdeki yollarımızda toplam 12 ölümlü trafik kazamız meydana geldi. 2 kazamız sürücülerimizin direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yaşandı. Alınan tedbirler sonucunda sürücülerimizin çok daha dikkatli ve duyarlı olduğunu görüyoruz” diye konuştu.