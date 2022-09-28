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Isparta'nın elma bahçelerinde hasat hareketliliği

28.09.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elma üretiminde söz sahibi olan Isparta'da bu sezon 1 milyon 200 bin ton rekolte bekleniyor - Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk: - "Türkiye'nin yaklaşık 60 ilinde elma üretiliyor. Türkiye'de 4 elmadan birini Isparta'da üretiyoruz"

YALÇIN ÇELEN - Isparta'daki elma bahçelerinde yoğun emek harcanarak toplanan elma iç ve dış piyasada yer buluyor.

Tadı ve aromasıyla ön plana çıkan Isparta elmasında bu yıl yüksek verim üreticiyi sevindiriyor.

Eğirdir, Gelendost, Gönen ilçelerinde üretimi yapılan elma sayesinde, bölgedeki ev hanımları da bahçelerde çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Toplandıktan sonra soğuk hava depolarında muhafaza edilen elma, yurt içinde satılmasının yanı sıra İran, Irak, Hindistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Fas, Cezayir, Tunus, Libya gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

- "Bu yıl 1 milyon 200 bin rekolte bekliyoruz"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, il genelinde elma hasadının başladığını söyledi.

Elma üreticisine ve tarım işçilerine kazasız belasız bir sezon geçirmelerini dileyen Selçuk, "Bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin ton rekolte bekliyoruz. Salgın gibi hassas bir dönemden geçtik, o dönemde bile sofralarımızı hiç boş bırakmadık." diye konuştu.

Selçuk, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile elma üreticisinin dış pazara daha rahat ulaşabilmesi için görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'de 4 elmadan birini Isparta'da üretiyoruz"

Türkiye'nin yaklaşık 60 ilinde elma üretildiğini vurgulayan Selçuk, "Türkiye'de 4 elmadan birini Isparta'da üretiyoruz. Bazı illerde ağaç sayısı fazla ama Isparta'da Rabb'imin verdiği bir nimet Eğirdir Gölü'nün havası, suyu ve coğrafi konumuyla verim yüksek." ifadelerini kullandı.

Konya'dan Isparta'ya elma toplamaya gelen Ali Arlı da elmaları itina ile topladıklarını belirtti.

Sabah saat 08.00 sıralarında elma toplamaya başladıklarını anlatan Arlı, "Akşam 17.00 gibi elma toplamayı bırakıyoruz. Elmayı toplarken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Kovaya değdirmeden el beresi yapmamaya dikkat ediyoruz. Toplanan elmalar direkt ihracata gidiyor." diye konuştu.

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elma Tarım işçisi Isparta hasat kalite

Isparta Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
12:54
İkindi
16:16
Akşam
18:54
Yatsı
20:09
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

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