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Isparta’nın en büyük pazarı kapatıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 21.04.2020 09:25 | Son Güncelleme

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin en büyük pazarı olan Karaağaç Pazarı’nı kapatma kararı aldı.Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Isparta’nın en büyük pazarı kapatıldı

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin en büyük pazarı olan Karaağaç Pazarı’nı kapatma kararı aldı.
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, Isparta’nın en büyük pazarı olan Karaağaç Pazarı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Kararın yapılan denetimlerde pazar yerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğunun görülmesi üzerine alındığı bildirildi.
Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından şehir merkezinde yarım gün faaliyet gösteren pazar yerlerinin saat 16.00’a, tam gün kurulan pazar yerlerinin ise saat 20.30’a kadar açık bulundurulmasına karar verildi.

Isparta’nın en büyük pazarı kapatıldı

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