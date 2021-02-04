Isparta’da ikamet eden nüfus 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 1 azalış göstererek, 440 bin 304 oldu. Isparta bu nüfus rakamıyla il sıralamasında 45.sırada yer aldı.

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu.

Isparta’nın nüfusu 4 bin 610 kişi azaldı

Isparta, 2020 yılında 440 bin 304 nüfus ile il sıralamasında 45. sırada yer aldı. Isparta’da ikamet eden nüfus 2020 yılında, bir önceki yıla göre 4 bin 610 kişi azaldı. 2019 yılına göre 2020 yılında Isparta’da ikamet eden nüfus yüzde 1 oranında azalış gösterdi. Kentin 2019 yılındaki nüfusu 444 bin 914 idi.