YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’nın Senirkent ilçesinde 6 vaka görülen bina karantinaya alındı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde 6 vaka görülen bina karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 10.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Isparta’nın Senirkent ilçesinde Covid-19 vakalarının görülmesi üzerine bir bina karantinaya alındı.Senirkent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Isparta’nın Senirkent ilçesinde Covid-19 vakalarının görülmesi üzerine bir bina karantinaya alındı.
Senirkent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçedeki bir bina İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlçemizde 6 pozitif vaka görülmüş olup, vaka sayısının artacağı öngörüldüğünden İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 24. Maddesi gereğince 10.08.2020 Tarih ve 08.02 Sayılı kararı ile korona virüs hastalığı (Covid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacı ile Kıbrıs Mahallesi Gülen Apartmanı 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor

Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Isparta Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:02
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:04
Yatsı
21:30

Isparta Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Ege Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Tola Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Ömür Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.