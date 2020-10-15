YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İsrafa dikkati çekmek için tarihi ekmeklerin minyatürlerini yaptılar

İsrafa dikkati çekmek için tarihi ekmeklerin minyatürlerini yaptılar

ANKARA HABERLERİ  | 15.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman: - "İnsanların çoğunun genetiğinde 'Ekmek varsa hayat var, hayat devam ediyor.' algısı bulunuyor. Biz de buradan yola çıkarak yeniden ekmeğin kıymetini ve yaşanan olumsuz durumu (israf) gündeme getirmek istedik"

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman ve heykeltıraş Ayça Kaleli, Dünya Ekmek Günü nedeniyle ekmek israfına dikkati çekmek için yaptıkları ve dünya tarihinde binlerce yıldır var olan ekmeklerin minyatürlerini tanıttılar.

Erimtan Müzesi'ndeki etkinlikte konuşan Ataman, bugün sahip olunan nimet ve teknolojileri ekmeğe borçlu olduklarını söyledi.

Milattan önce 10 bin yılından beri insanlığın ekmek ve buğdayla bir arada olduğunu anlatan Ataman, "Salgın döneminde bir kez daha gördük ki zengin yoksul ayrımı yapmadan bizi aynı sofranın etrafında buluşturan şey hala ekmek. İnsanların çoğunun genetiğinde, 'Ekmek varsa hayat var, hayat devam ediyor.' algısı bulunuyor. Biz de buradan yola çıkarak yeniden ekmeğin kıymetini ve yaşanan olumsuz durumu gündeme getirmek istedik." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla herkesin gıdanın ve tarımın ne kadar önemli olduğunu anladığını bildirdi.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Başkanı Cemal Taluğ da ekmeğin insanlığın gelişimi ve uygarlığı biçimlendirmesi açısından önemine işaret ederek, "Ekmek israfı etik değil. Ekmek israfı doğaya karşı büyük bir saygısızlıktır. Gelecek kuşaklara yaptığımız haksızlıktır." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:39
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:34

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Gaziler Eczanesi
Cankaya
Güzelkent Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği"
Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği"
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.