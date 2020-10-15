İsrafa dikkati çekmek için tarihi ekmeklerin minyatürlerini yaptılar

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman ve heykeltıraş Ayça Kaleli, Dünya Ekmek Günü nedeniyle ekmek israfına dikkati çekmek için yaptıkları ve dünya tarihinde binlerce yıldır var olan ekmeklerin minyatürlerini tanıttılar.

Erimtan Müzesi'ndeki etkinlikte konuşan Ataman, bugün sahip olunan nimet ve teknolojileri ekmeğe borçlu olduklarını söyledi.

Milattan önce 10 bin yılından beri insanlığın ekmek ve buğdayla bir arada olduğunu anlatan Ataman, "Salgın döneminde bir kez daha gördük ki zengin yoksul ayrımı yapmadan bizi aynı sofranın etrafında buluşturan şey hala ekmek. İnsanların çoğunun genetiğinde, 'Ekmek varsa hayat var, hayat devam ediyor.' algısı bulunuyor. Biz de buradan yola çıkarak yeniden ekmeğin kıymetini ve yaşanan olumsuz durumu gündeme getirmek istedik." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla herkesin gıdanın ve tarımın ne kadar önemli olduğunu anladığını bildirdi.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Başkanı Cemal Taluğ da ekmeğin insanlığın gelişimi ve uygarlığı biçimlendirmesi açısından önemine işaret ederek, "Ekmek israfı etik değil. Ekmek israfı doğaya karşı büyük bir saygısızlıktır. Gelecek kuşaklara yaptığımız haksızlıktır." diye konuştu.

