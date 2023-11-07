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İsrail ürünleri üniversitenin raflarından kaldırıldı

07.11.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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İsrail’e destek veren firmaların ürünlerine boykot uygulayan Harran Üniversitesi, ürünleri sosyal tesislerdeki raflardan indirdi.

İsrail ürünleri üniversitenin raflarından kaldırıldı

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu’nun talimatıyla, üniversite yerleşkesi içerisindeki sosyal tesislerde İsrail’in Filistin’i işgaline destek veren markaların ürünleri artık satılmayacak. Harran Üniversitesi, İsrail’i finanse eden ürünler ve ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların üniversite olarak işletilen birimlerde satışlarının durdurulduğunu kamuoyu ile paylaştı.

"ÜNİVERSİTE SOSYAL TESİSLERİNDE ARTIK SATILMAYACAK"

Filistin’e destek amaçlı böyle bir karar aldıklarını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, "İsrail, herkesin gözü önünde resmen terör estiriyor. Batılı ülkeler de bu zulme çanak tutup İsrail’i destekliyor. İsrail, eşi benzeri olmayan uygulamalarla insan haklarını ihlal etmektedir. Milyonların yaşadığı bir kenti elektriksiz, susuz, ilaçsız ve gıdasız bırakıyor. Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden insanları öldürüyor. Okul, hastane demeden şehirleri bombalıyor. İnsanlık suçu işliyor. Biz de Üniversite olarak Filistin’de yaşanan olaylarını protesto amaçlı İsrail ürünlerini boykot kararı aldık. Üniversite kampüslerimizde yer alan sosyal tesislerimize bağlı kantinlerimizde satışlarını yasakladık. Filistin’de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markalar, üniversitemiz bünyesinde bundan sonra bulundurulmayacaktır’ diye konuştu.

Dünyanın gözü önünde yapılan zulme karşı tavır alma adına yapılan boykotla, İsrail tarafından üretilen veya İsrail’i destekleyen markalar ve ürünler Harran Üniversitesi tarafından işletilen işletmelerin raflarından kaldırıldı.

İsrail ürünleri üniversitenin raflarından kaldırıldı

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