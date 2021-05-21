YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Bitlis'te kınandı

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Bitlis'te kınandı

21.05.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Bitlis'te kınandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İlçe merkezindeki İbadullah Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, Köklü Değişim Bitlis Temsilciliği tarafından yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Bir alışveriş merkezi önüne kadar yürüyen grup, slogan atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yapılan açıklamanın ardından, saldırılarda şehit olan Filistinliler için dua edildi.

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Gençlik Spor ve Yardımlaşma Derneği tarafından cuma namazı çıkışı düzenlenen gösteride, Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlar "Zafer İslam'ındır", "Zafer yakındır", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Dernek başkanı Menderes Doğan, yaptığı açıklamada, Türk milletinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına kayıtsız kalmayarak duyduğu rahatsızlığı değişik vesilelerle ortaya koyduğunu ve her türlü insani yardım konusunda seferber olduğunu söyledi.

Doğan, saldırılarda şehit düşen Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir""Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir"
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bitlis'te depolarda kalan patatesler, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırılıyorBitlis'te depolarda kalan patatesler, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırılıyor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazar

İmsak
03:05
Sabah
04:47
Öğle
12:13
İkindi
16:06
Akşam
19:29
Yatsı
21:05

Bitlis Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Pazar

Toprak Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Hayat Ecz.Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.