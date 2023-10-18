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İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Van, Bitlis ve Muş'ta protesto edildi

18.10.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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Van, Bitlis ve Muş'ta toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Van, Bitlis ve Muş'ta protesto edildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Van'da vatandaşlar, Beşyol Meydanı'nda toplandı.

Türkiye ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları attı, tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının destek verdiği protesto eylemine AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Memur Sen Van İl Temsilcisi Mehmet Uca da katıldı.

BİTLİS

Bitlis'te Kazımpaşa İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, oluşturdukları konvoyla Valilik önüne geldi.

Vatandaşların Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek sloganlar attığı eylemde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Bitlisliler olarak hem çok üzgün hem de çok kızgın olduklarını ifade etti.

Dünyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haricinde hiçbir liderin ses çıkarmadığını belirten Köstekçi, "Dünyada Müslümanların bu kadar zulüm gördüğü başka bir dönem var mı bilmiyorum ama birliğimize ve beraberliğimize bu kadar ihtiyacımız olduğu bu dönemde, tüm dünyanın sus pus olduğu başka dönem yoktur. Bir hukukçu olarak söylüyorum bunun izahı, hukuk düzeninde karşılığı yoktur. Bu zulüm inşallah son bulacak. Zafer inşallah Müslümanların ve inanların olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Protesto eylemine, HÜDA PAR İl Başkanı Cengiz Karakaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

MUŞ

Muş'ta Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

Dev Türk bayrağını açan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin", Hamas'a selam direnişe devam", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" "Zalimler için yaşasın cehennem" ve "Kahrolsun siyonizm" sloganları attı.

Daha sonra dualar edilerek, Kur'an'ı Kerim okundu.

Bazı vatandaşların göz yaşlarına hakim olamadığı eyleme, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Muş Van Filistin

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