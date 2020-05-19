YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İşsiz kalan vatandaşa ve ailesine Büyükşehirden yardım kolisi

İşsiz kalan vatandaşa ve ailesine Büyükşehirden yardım kolisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.05.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan vatandaşın adresine yardım kolisi ulaştırdı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Kocaeli’de kimsenin zor durumda kalmaması talimatı sonrasında başlattığı yardım kolisi dağıtımını sürdürüyor.

İşsiz kalan vatandaşa ve ailesine Büyükşehirden yardım kolisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan vatandaşın adresine yardım kolisi ulaştırdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Kocaeli’de kimsenin zor durumda kalmaması talimatı sonrasında başlattığı yardım kolisi dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit’te yaşayan korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. 7 ve 12 yaşlarında 2 çocukları bulunan aileye yardım kolisi ulaştırıldı.
Salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden vatandaş, “Kronik rahatsızlığım nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Normalde yevmiye hesabı çalışıyordum, salgın nedeniyle işsiz kaldım. Evimde erzak kalmadı. 2 çocuğumla zor günler geçiriyorduk. Allah devletimizden razı olsun. Bana Büyükşehir Belediyesi’nden yardım kolisi ulaştırdılar. Allah vesile olan herkesten razı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:21
Yatsı
22:01

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Egemen Eczanesi
Korfez
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Merkez Eczanesi
Basiskele
Kemal Eczanesi
Gebze
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.